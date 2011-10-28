Баннер для магазина косметики

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрытнет заявок107 просмотров

Рекламируемый сайт www.oriental-way.ru

Размеры 728X90, 230X250, 234X60, 468X60, 240X400

Отображаемые пункты

1. Натуральная продукция из Таиланда.

2. Доставка в Россию и страны СНГ

3. Заказать

Можно отобразить несколько картинок с товарами.

Формат flash, jpg

14 лет назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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