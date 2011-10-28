Требуется изготовить 10 баннеров для финансового портала.
Баннер для магазина косметики
Рекламируемый сайт www.oriental-way.ru
Размеры 728X90, 230X250, 234X60, 468X60, 240X400
Отображаемые пункты
1. Натуральная продукция из Таиланда.
2. Доставка в Россию и страны СНГ
3. Заказать
Можно отобразить несколько картинок с товарами.
Формат flash, jpg
Заявки фрилансеров
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