Flash баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок251 просмотр

Реализовать данный банер во Flash

Необходимо что бы BMW моргнула дальним светом(1 раз)

При наведении курсором на машину , загоралась аварийка.

Сделать максимально реалистично!

Исходники PSD предоставлю после выбора исполнителя.

14 лет назад
MoscowPR
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Iron
38 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Спасибо большое!
Отличный работодатель! Четкое ТЗ, моментальная оплата! Только положительные впечатления от работы!

Заявки фрилансеров

Iron
38 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннер в шапку сайта

    Необходимо разработать статический банер в шапку сайта. Размерность 1000px на 300px, коллаж. Тематика моечное оборудование, Гос. проект Подробности после утверждения кандидата. Банер должен олицетворять серьезность компании, строгость, банер должен быть "живым". ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Два баннера

    Необходимо нарисовать два банера. 180px на 400px - статический 240px на 400px - анимированный Тематика Детские товары (коляски, кроватки). Смотрим ТЗ Прошу указывать стоимость и сроки

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер, графический элемент на сайт.

    Требуется нарисовать баннеры для сайта, они будут вставляться в текст. Всего понадобится не менее 20 штук. Для начала сотрудничества мы закажем 1 банер. Работа нужна качественная, с идееи. Должна быть какая-то изюминка, стиль. ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно срочно сегодня сделать баннер

    У меня есть логотип, желаемый размер (240х240), слова. Вам нужно подобрать красивый фон и расположить это все добро. Нужен баннер в гифе, 2-3 кадра, до 25 кб. Нужно ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Динамичный баннер

    Необходимо создать динамичный баннер, в котором будет появляться надпись: Межрегиональная Профессиональная Ассоциация Кинезиологии России Совместно с Australian Kinesiology Assotiation (AKA) во время показа картинки 1 Затем, когда появится ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется изготовить 9 статичных баннеров заставок

    Творческое задание: эти изображения будут использоваться в интернет магазине, как заставки к категориям. На них обязательно должно быть изображение одного или более человек, и товар. Шрифт используемый в изображении Hoefler roman title мы ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад