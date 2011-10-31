Два баннера

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Завершен19 заявок363 просмотра

Необходимо нарисовать два банера.

180px на 400px - статический

240px на 400px - анимированный

Тематика Детские товары (коляски, кроватки).

Смотрим ТЗ

Прошу указывать стоимость и сроки

14 лет назад
MoscowPR
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$16
1 день
Отлично выполненная работа! Не пожалел что обратился к данному специалисту, нарисовал мне 3 баннера просто отлично! Поставленные задачи выполняет очень быстро, не нужно лишних объяснений, адекватная цена за работу! Огромное спасибо!
Мне понравилось работать с этим человеком. Лёгкий в общении, приятный, адекватный, образованный человек. Чётко поставил задачу, предоставил замечательное ТЗ (всё расписано по пунктам). Спасибо!

Заявки фрилансеров

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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