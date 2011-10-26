Баннер, графический элемент на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок189 просмотров

Требуется нарисовать баннеры для сайта, они будут вставляться в текст. Всего понадобится не менее 20 штук.

Для начала сотрудничества мы закажем 1 банер.

Работа нужна качественная, с идееи. Должна быть какая-то изюминка, стиль.

Чтобы привлекало внимание и радовало глаз))

Пишите цену и срок на выполнение первого баннера. Баннеры понадобятся на сайт zapo*ev.*net (без*)

14 лет назад
pavelmanager
Пабло 
31 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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