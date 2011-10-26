Баннер, графический элемент на сайт.

Требуется нарисовать баннеры для сайта, они будут вставляться в текст. Всего понадобится не менее 20 штук.

Для начала сотрудничества мы закажем 1 банер.

Работа нужна качественная, с идееи. Должна быть какая-то изюминка, стиль.

Чтобы привлекало внимание и радовало глаз))

Пишите цену и срок на выполнение первого баннера. Баннеры понадобятся на сайт zapo*ev.*net (без*)