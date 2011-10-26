Необходимо разработать статический банер в шапку сайта. Размерность 1000px на 300px, коллаж. Тематика моечное оборудование, Гос. проект Подробности после утверждения кандидата. Банер должен олицетворять серьезность компании, строгость, банер должен быть "живым". ...
Баннер, графический элемент на сайт.
Требуется нарисовать баннеры для сайта, они будут вставляться в текст. Всего понадобится не менее 20 штук.
Для начала сотрудничества мы закажем 1 банер.
Работа нужна качественная, с идееи. Должна быть какая-то изюминка, стиль.
Чтобы привлекало внимание и радовало глаз))
Пишите цену и срок на выполнение первого баннера. Баннеры понадобятся на сайт zapo*ev.*net (без*)
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