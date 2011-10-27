Нужно срочно сегодня сделать баннер

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Завершен5 заявок223 просмотра

У меня есть логотип, желаемый размер (240х240), слова. Вам нужно подобрать красивый фон и расположить это все добро.

Нужен баннер в гифе, 2-3 кадра, до 25 кб.

Нужно очень срочно, прямо сейчас!

14 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Оперативно был сделан баннер, все отлично. Спасибо!
Всё чётко и слаженно! Образованный, воспитанный, в общении приятный человек! Спасибо! Надеюсь на дальнейшую работу!

Заявки фрилансеров

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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