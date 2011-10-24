Flash баннер + xml

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Для интернет магазина необходимо создать flash баннер для рекламы Товара дня на внутренних страницах сайта.

Макет в psd есть! Прилагаю png для просмотра.

В приложенном файле показан баннер в начале анимации (загрузка страницы) и в конце проигрыша всей анимации.

Необходимая АНИМАЦИЯ:

1) загружается весь баннер, но без текста (название товара и цены)

отображается: первое фото товара, кнопка "Успеть купить" и таймер отсчитывает время до конца акции

2) название товара эффектно появляться, привлекая внимание, например выпрыгивать из бесконечности (резкое увеличение или увеличение с нарастающей скоростью от 0 до 100%, возможен Ваш вариант)

3) по очереди появляются части нижнего текста (на примере приложенного баннера) тоже как то заметно и вмеру внезапно:

а) Всего за: 36 000 р

б) Экономия: 7 500 р

в) Осталось: 2 шт.

Возможно, текст и цифры лучше чтобы тоже появлялись отдельно в разные шаги.

4) после этого

а) начинают листаться фото: они сменяют друг друга с периодичностью раз в 2 сек с эффектов как будто их листают как на iphone, далее это повторяется бесконечно

б) по цифрам : 36 000 р, 7 500, 2 и кнопке "Успей купить" периодически пробегает отблеск (1 в 2-3 сек)

в) отсчёт времени идёт равномерно во время всего отображения баннера!

Следующие ДАННЫЕ для баннера должны ГРУЗЯТСЯ из XML:

1) сcылки на фото

2) название товара

3) сама цена (36 000р), сумма экономии (7 500р), кол-во оставшихся товаров (2 шт)

4) дата окончания акции

Если возможен другой способ загрузки данных, кроме как через xml – укажите !!

СРОКИ: 1-2 дня! Начать нужно уже сегодня вечером / завтра утром.

Оплата поэтапная, по договорённости.

ЖДУ: оценку бюджета, срок создания, когда можете начать.

Отбор и общение с кандидатами буду проводить сегодня вечером (по Москве).

Быструю оплату и положительный отзыв гарантирую!

14 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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