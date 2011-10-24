Здравствуйте для сайта http://cms10-2.prgmm.ru/ необходимо сделать красивый стильный статичный баннер. Примерный размер на принт скрине показал черным. Он будет под голубым облачком. Текст для баннера: АКЦИИ(товар недели, товар дня) Только сегодня в ...
Flash баннер + xml
Для интернет магазина необходимо создать flash баннер для рекламы Товара дня на внутренних страницах сайта.
Макет в psd есть! Прилагаю png для просмотра.
В приложенном файле показан баннер в начале анимации (загрузка страницы) и в конце проигрыша всей анимации.
Необходимая АНИМАЦИЯ:
1) загружается весь баннер, но без текста (название товара и цены)
отображается: первое фото товара, кнопка "Успеть купить" и таймер отсчитывает время до конца акции
2) название товара эффектно появляться, привлекая внимание, например выпрыгивать из бесконечности (резкое увеличение или увеличение с нарастающей скоростью от 0 до 100%, возможен Ваш вариант)
3) по очереди появляются части нижнего текста (на примере приложенного баннера) тоже как то заметно и вмеру внезапно:
а) Всего за: 36 000 р
б) Экономия: 7 500 р
в) Осталось: 2 шт.
Возможно, текст и цифры лучше чтобы тоже появлялись отдельно в разные шаги.
4) после этого
а) начинают листаться фото: они сменяют друг друга с периодичностью раз в 2 сек с эффектов как будто их листают как на iphone, далее это повторяется бесконечно
б) по цифрам : 36 000 р, 7 500, 2 и кнопке "Успей купить" периодически пробегает отблеск (1 в 2-3 сек)
в) отсчёт времени идёт равномерно во время всего отображения баннера!
Следующие ДАННЫЕ для баннера должны ГРУЗЯТСЯ из XML:
1) сcылки на фото
2) название товара
3) сама цена (36 000р), сумма экономии (7 500р), кол-во оставшихся товаров (2 шт)
4) дата окончания акции
Если возможен другой способ загрузки данных, кроме как через xml – укажите !!
СРОКИ: 1-2 дня! Начать нужно уже сегодня вечером / завтра утром.
Оплата поэтапная, по договорённости.
ЖДУ: оценку бюджета, срок создания, когда можете начать.
Отбор и общение с кандидатами буду проводить сегодня вечером (по Москве).
Быструю оплату и положительный отзыв гарантирую!
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