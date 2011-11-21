Диплом и баннер для конкурса геокешеров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок224 просмотра

1. Нужен эскиз диплома.

Тематика - 50 лет полета первого человека в космос.

Формат - А5

На дипломе надо разместить лого геокешинга, и оставить место для логотипов потенциальных спонсоров.

В дипломе разместить текст:

ДИПЛОМ.

Награждается Васисуалий (Вася Васин)

в номинации "Лучший Василий сезона 2011"

2. Нужен баннер.

Размер: 468*60 или *90

Формат: gif или swf

Тематика та же что и диплом - "космос"

Содержимое по странницам:

Приглашаем на Итоговую встречу сезона 2011!

До 2 декабря голосуй в конкурсах!

Фотоконкурс

Фантазии на тему геосимволики

Лучший рассказ

Геоэкспедиция

14 лет назад
dkorovin
Дмитрий 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$80
10 дней
Уже не первый раз работаю с Татьяной, и в этот раз доволен качеством и скоростью работы! На мое "расплывчатое" ТЗ представила 4 варианта - один выбрали и с небольшими доработками принят. Найденную уже после приема работы ошибку исправила очень быстро! Весьма рекомендую!
Очередной раз благодарю вас, Дмитрий, за работу. Заказчик прекрасно знает, что ему необходимо. Прекрасное общение и взаимопонимание в работе и оперативное решение всех трудностей. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать флеш баннер

    Нужно нарисовать рекламный баннер для реабилитационного центра лечения от алкоголизма ширина 600 высота 200 чтобы при клике был переход на рекламируемый сайт От исполнителя портфолио и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ресайз Flash-банеров

    Нужен человек, которй сможет на основе одного банера (исходник есть, все элементы тоже) в короткие сроки создать его в разных размерах. Оплачивать удобнее всего по-банерно :)

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Собрать баннер

    Есть анимация (и проект) в AfterEffects. Соответственно, есть растр и вектор. Надо собрать все во флэше баннер 728х90 (25 кб) UPDATE/ Все упростилось: только один небольшой png -остальное вектор.

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер (С готовым макетом)

    $50

    Доброго времени суток С левой стороны должен быть такой человек как Стас Давыдов( Русский обзорщик вирусных видео в интернете) и его шоу под название This Is Horosho и его канал на youtube ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер. Flash.

    Управляемый баннер на XML с возможностью: 1. добавления и удаления слайда 2. редактирования названия слайдов 3. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание баннера flash

    Необходимо сделать флеш банер по примеру http://www.s-sm.ru/ "специальное предложение" , должен подходить под стилистику сайта msk-stroi.com !!!

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад