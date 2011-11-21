Диплом и баннер для конкурса геокешеров

Уже не первый раз работаю с Татьяной, и в этот раз доволен качеством и скоростью работы! На мое "расплывчатое" ТЗ представила 4 варианта - один выбрали и с небольшими доработками принят. Найденную уже после приема работы ошибку исправила очень быстро! Весьма рекомендую!