Простенький баннер надо перевести в GIF, как вам удобней, либо конвертером, либо вручную.
Диплом и баннер для конкурса геокешеров
1. Нужен эскиз диплома.
Тематика - 50 лет полета первого человека в космос.
Формат - А5
На дипломе надо разместить лого геокешинга, и оставить место для логотипов потенциальных спонсоров.
В дипломе разместить текст:
ДИПЛОМ.
Награждается Васисуалий (Вася Васин)
в номинации "Лучший Василий сезона 2011"
2. Нужен баннер.
Размер: 468*60 или *90
Формат: gif или swf
Тематика та же что и диплом - "космос"
Содержимое по странницам:
Приглашаем на Итоговую встречу сезона 2011!
До 2 декабря голосуй в конкурсах!
Фотоконкурс
Фантазии на тему геосимволики
Лучший рассказ
Геоэкспедиция
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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