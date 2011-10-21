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Баннер (С готовым макетом)
Доброго времени суток
С левой стороны должен быть такой человек как Стас Давыдов( Русский обзорщик вирусных видео в интернете) и его шоу под название This Is Horosho и его канал на youtube http://www.youtube.com/user/ThisIsHorosho... Ну вот в чём дело вам нужно вырезать его из видео из картинок откуда хотите главное чтоб было видно что он даже если хотите можете дорисовать( Так же Стас Давыдов есть нарисованный довольно не плохо в видео Нинель ПОФИГ http://www.youtube.com/watch?v=sIb0KawVQqc&feature=iv&annotation_id=annotation_654987&src_vid=TfWDGJ_JCpE от туда можно вырезать Стаса Давыдова, если не получиться рисуйте сами(но только чтобы было похоже)) И так Стас Давыдов должен стоять и показывать пальцами на картинку которая будет по середине( об этом позже) и над ним должно быть облачка мыслей и в это облачке должно быть " This Is Шпаркi Дамавiк "( Беларуский язык, последние 2 слова).
С противоположной( т.е. правой) стороны должен стоять Максим Голополосов( Русский обзорщик вирусных видео с его шоу +100500 и каналом на youtube
http://www.youtube.com/user/AdamThomasMoran) Его можно вырезать с его обзоров, а лучше взять в Нигель Пофиг(http://www.youtube.com/watch?v=sIb0KawVQqc&feature=mh_lolz&list=HL1319283915) на 0:57 минуте стоит Макс и Рэй, можно скопировать, потом дорисовать... Потом взять и поставить макса на правую сторону и создать облачко с мыслями Макса и в облачке " +100500 Шпаркi Дамавiк" ( 2 последний слова беларуских)
А лучше посмотреть как нарисованы Макс и Стас на Нигель Пофиг и нарисовать самим( Но только что бы было похоже)
Потом в центр картинки вставляем изображение http://damavik.by/images/_sd_at_inner_headdlogo.gif (Логотип «Шпаркi Дамавiк»)
И Макс и Стас на картинки смотрят на этот логотип.( Вырезать не надо вставить эту картинку)
Можно сделать задний красивый фон, на ваше усмотрение. Чтоб лучше нарисовать персонажей Макса и Стаса, нужно посмотреть несколько их выпусков если не смотрели.
Заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
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