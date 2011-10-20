Нарисовать Flash банер вместо того который прикрепил к заявке! На банере должен присутствовать логотип(слева) компании и телефон(справа), в центральной части вращающийся шар. Подробности после утверждения разработчика. Размер 1024px на 175-200px
Создание баннера flash
Необходимо сделать флеш банер по примеру http://www.s-sm.ru/ "специальное предложение" , должен подходить под стилистику сайта msk-stroi.com !!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗакрыт14 лет назад
3 страничный баннер, формат - swf, 230*200 Баннер в таком же стиле - http://bit.ly/qEXmBS 1 Институт "АРТ & ИМИДЖ" диплом государственного образца за один год ...Завершен14 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется нарисовать баннер размером 330х60 Дизайн и текст баннера обсуждаем вместе, по результатам обсуждения работу выполняет Исполнитель.Баннеры19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны анимированные баннеры с высокми CTR. Тему скажу, логотип дам. Цену за штуку указывайте. 468x60Закрыт14 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать 3 баннера картинки для сайта. Картинки должны быть спрайтами. Размеры картинок: 236х126 px. Т.к. это будет спрайт, то 236х252 px. (т.е. 2 слайда: обычная и с наведенным курсором). 1 картинка: ...Баннеры3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Разработка анимированного GIF баннера. Размеры 60-80 на 300-320 пикселей.Баннеры14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать флеш банер по примеру http://www.s-sm.ru/ "специальное предложение" , должен подходить под стилистику сайта msk-stroi.com !!!Баннеры8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны два баннера. ТЗ прикладываю.. Детали по скайпу lsd_2012Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать небольшой красивый баннер. Для работы предоставляются фотографии, и слоганы.Завершен14 лет назад
Нужно создать флеш баннер используя логотип, который я прикрепил, сама идея анимации уже есть Размеры 230x300 Кто готов взяться напишите ваши данные и ценуБаннеры26 заявокЗакрыт13 лет назад