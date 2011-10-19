Необходимо нарисовать 3 баннера картинки для сайта. Картинки должны быть спрайтами. Размеры картинок: 236х126 px. Т.к. это будет спрайт, то 236х252 px. (т.е. 2 слайда: обычная и с наведенным курсором). 1 картинка: ...
Баннеры
Нужны анимированные баннеры с высокми CTR.
Тему скажу, логотип дам.
Цену за штуку указывайте.
468x60
Выбранный исполнитель
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