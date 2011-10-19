Разработка анимированного GIF баннера. Размеры 60-80 на 300-320 пикселей.
Нарисовать 3 картинки-баннера для сайта
Необходимо нарисовать 3 баннера картинки для сайта.
Картинки должны быть спрайтами.
Размеры картинок: 236х126 px. Т.к. это будет спрайт, то 236х252 px. (т.е. 2 слайда: обычная и с наведенным курсором).
1 картинка: Информация о скидках в гостиницах.
2 картинка: Спец.предложения гостиниц для молодоженов (номера для новобрачных).
3 картинки: гостиницы возле выставочных комплексов.
Т.к. это будут картинки спрайты, то вторая часть картинки-спрайта должна быть логическим продолжением первой части( может быть какое-то затемнение или ещё что-то).
Нужна продаваемость баннеров и креативность.
Картинки должны отражать суть информации, на страницу которой они будут вести.
К примеру, в первой (скидки), можно нарисовать знак процента.
По второй (молодожены) - обручальные кольца.
По третьей (выставки) - символика работы: автомобили, корабли, дома.
Все эти символы должны быть нарисованы, а не взяты с фотографий. Т.е. возможно их тени или силуэты.
Приведенные примеры символики - лишь примеры. Приветствуется именно своя точка зрения и идеи.
P.S. Цену прошу указывать за все 3 баннера-картинки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать флеш банер по примеру http://www.s-sm.ru/ "специальное предложение" , должен подходить под стилистику сайта msk-stroi.com !!!Баннеры8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны два баннера. ТЗ прикладываю.. Детали по скайпу lsd_2012Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать небольшой красивый баннер. Для работы предоставляются фотографии, и слоганы.Завершен14 лет назад
Нужно создать флеш баннер используя логотип, который я прикрепил, сама идея анимации уже есть Размеры 230x300 Кто готов взяться напишите ваши данные и ценуБаннеры26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Приветствую, нужно сделать красивый GIF баннер 550х170 для интернет- магазина нижнего белья.Баннеры18 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны собственные материалы для работы с партнёрками: Привлекательная картинка/форма "Получить кредит". Как вариант: блок, где заполняется заполняется сумма желаемого кредита (рубли), срок кредита. Затем кнопкой "Оформить заявку и получить ...Баннерынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно сделать простенький flash-баннер с выезжающим текстом и логотипом. Очень срочно! Пишите на [email protected]Завершен14 лет назад
- $50
Требуется создание флеш-баннера. Тематика Интернет. Жду Ваши предложения.Завершен14 лет назад
- $15
Нужен дизайнер, который\ая сделает банеры: статика или максиму в будущем гиф на регулярной основе размером 300 на 150 или на 200 и ТЕРПЕТЬ СИДЯЩЕГОРЯДОМ МЕНЯ! ТЗ предварительно будет, но я привык работать ...Баннеры1 заявкаЗакрыт14 лет назад