Нарисовать 3 картинки-баннера для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки205 просмотров

Необходимо нарисовать 3 баннера картинки для сайта.

Картинки должны быть спрайтами.

Размеры картинок: 236х126 px. Т.к. это будет спрайт, то 236х252 px. (т.е. 2 слайда: обычная и с наведенным курсором).

1 картинка: Информация о скидках в гостиницах.

2 картинка: Спец.предложения гостиниц для молодоженов (номера для новобрачных).

3 картинки: гостиницы возле выставочных комплексов.

Т.к. это будут картинки спрайты, то вторая часть картинки-спрайта должна быть логическим продолжением первой части( может быть какое-то затемнение или ещё что-то).

Нужна продаваемость баннеров и креативность.

Картинки должны отражать суть информации, на страницу которой они будут вести.

К примеру, в первой (скидки), можно нарисовать знак процента.

По второй (молодожены) - обручальные кольца.

По третьей (выставки) - символика работы: автомобили, корабли, дома.

Все эти символы должны быть нарисованы, а не взяты с фотографий. Т.е. возможно их тени или силуэты.

Приведенные примеры символики - лишь примеры. Приветствуется именно своя точка зрения и идеи.

P.S. Цену прошу указывать за все 3 баннера-картинки.

14 лет назад
closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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