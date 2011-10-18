Добрый день. Направление ставки(тотализатор) на esport игры hon, dota, dota2, starcraft2, lol и т.д. Ваши предложения с ценами и сроками. Требуется ответственный исполнитель, так как ищем человека не на одноразовую работу.
Лендинг
Нужны собственные материалы для работы с партнёрками:
Привлекательная картинка/форма "Получить кредит".
Как вариант: блок, где заполняется заполняется сумма желаемого кредита (рубли), срок кредита. Затем кнопкой "Оформить заявку и получить кредит" юзер переадресовывается на заданную ссылку.
Вставляться на сайт всё это дело должно с помощью js-кода, остальная информация храниться на удалённом хостинге.
Необходимо учесть, что на сайте пользователю будет виден только этот лендинг, т.е. нужно подобрать удобноваримые размеры.
Все настройки должны меняться на удалённом хостинге, вынесены в отдельный файл с комментариями, т.е. поставить на 20 сайтов, а потом в одном месте редактировать.
Потом будут нужны ещё работы.
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ПЛИИИИИИИИИИИИИЗ, указывать сразу цены в стиле "от" и "до"
Заявки фрилансеров
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