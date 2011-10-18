Нужны собственные материалы для работы с партнёрками:

Привлекательная картинка/форма "Получить кредит".

Как вариант: блок, где заполняется заполняется сумма желаемого кредита (рубли), срок кредита. Затем кнопкой "Оформить заявку и получить кредит" юзер переадресовывается на заданную ссылку.

Вставляться на сайт всё это дело должно с помощью js-кода, остальная информация храниться на удалённом хостинге.

Необходимо учесть, что на сайте пользователю будет виден только этот лендинг, т.е. нужно подобрать удобноваримые размеры.

Все настройки должны меняться на удалённом хостинге, вынесены в отдельный файл с комментариями, т.е. поставить на 20 сайтов, а потом в одном месте редактировать.

Потом будут нужны ещё работы.

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ПЛИИИИИИИИИИИИИЗ, указывать сразу цены в стиле "от" и "до"