Нарисовать глянцевый GIF баннер

Нужно сделать один глянцевый баннер двух размеров 468х60 и 600х90

В нем будет использоваться цветок (в архиве к проекту) и изменение его цвета. Т.е. будет сделанно GIF рисунком. Цветок будет изменять цвет от темно красного до яркокрасного и потом наоборот. Изменение цвета будет происходить плавно.

Черная подложка под текстом будет черная, глянцевая и с выпуклым объемом.

Вместо белого фона в баннере должен быть прозрачный.

Еще бы хотелось добавить горящую свечку и/или красную розу. Но как лучше и где добавить не знаю.

Я набросал заготовку примерного вида баннера. Однако, вы должны сами подобрать шрифт и его цвет. Желательно, чтобы он тоже был оъемный.

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