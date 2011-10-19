Нарисовать глянцевый GIF баннер

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Завершен9 заявок154 просмотра

Нужно сделать один глянцевый баннер двух размеров 468х60 и 600х90

В нем будет использоваться цветок (в архиве к проекту) и изменение его цвета. Т.е. будет сделанно GIF рисунком. Цветок будет изменять цвет от темно красного до яркокрасного и потом наоборот. Изменение цвета будет происходить плавно.

Черная подложка под текстом будет черная, глянцевая и с выпуклым объемом.

Вместо белого фона в баннере должен быть прозрачный.

Еще бы хотелось добавить горящую свечку и/или красную розу. Но как лучше и где добавить не знаю.

Я набросал заготовку примерного вида баннера. Однако, вы должны сами подобрать шрифт и его цвет. Желательно, чтобы он тоже был оъемный.

Пишите сроки, цену и опыт

14 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Работой был доволен и увеличил ганарар с 15 до 20у.е.
Рекомендую Вячеслава как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад

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