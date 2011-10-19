Добрый день. Направление ставки(тотализатор) на esport игры hon, dota, dota2, starcraft2, lol и т.д. Ваши предложения с ценами и сроками. Требуется ответственный исполнитель, так как ищем человека не на одноразовую работу.
Нарисовать глянцевый GIF баннер
Нужно сделать один глянцевый баннер двух размеров 468х60 и 600х90
В нем будет использоваться цветок (в архиве к проекту) и изменение его цвета. Т.е. будет сделанно GIF рисунком. Цветок будет изменять цвет от темно красного до яркокрасного и потом наоборот. Изменение цвета будет происходить плавно.
Черная подложка под текстом будет черная, глянцевая и с выпуклым объемом.
Вместо белого фона в баннере должен быть прозрачный.
Еще бы хотелось добавить горящую свечку и/или красную розу. Но как лучше и где добавить не знаю.
Я набросал заготовку примерного вида баннера. Однако, вы должны сами подобрать шрифт и его цвет. Желательно, чтобы он тоже был оъемный.
Пишите сроки, цену и опыт
Выбранный исполнитель
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