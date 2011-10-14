Нужно сделать баннер, во флеше, баннер сам есть, есть раскадровка.

сам баннер и приблизительную анимацию можно посмотреть тут http://s12.radikal.ru/i185/1110/e6/49d201ea7de0.gif

осталось довести баннер до ума в виде таких работ, как сделать все выезды и заезды с приторможением, ускорением и инерцией.

еще можно сделать, чтобы крутился кружок у лого, ну и т.д.