В сумме требуется 12 баннеров, всё - статика. размер баннера 720 на 140 горизонтально ориентированные, (высота не принципиально 140, может разниться.) бюджет до 5 вмз за баннер обязательно исходники после оплаты ...
Сделать баннер во флеше
Нужно сделать баннер, во флеше, баннер сам есть, есть раскадровка.
сам баннер и приблизительную анимацию можно посмотреть тут http://s12.radikal.ru/i185/1110/e6/49d201ea7de0.gif
осталось довести баннер до ума в виде таких работ, как сделать все выезды и заезды с приторможением, ускорением и инерцией.
еще можно сделать, чтобы крутился кружок у лого, ну и т.д.
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