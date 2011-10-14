Сделать баннер во флеше

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок185 просмотров

Нужно сделать баннер, во флеше, баннер сам есть, есть раскадровка.

сам баннер и приблизительную анимацию можно посмотреть тут http://s12.radikal.ru/i185/1110/e6/49d201ea7de0.gif

осталось довести баннер до ума в виде таких работ, как сделать все выезды и заезды с приторможением, ускорением и инерцией.

еще можно сделать, чтобы крутился кружок у лого, ну и т.д.

14 лет назад
leCnik
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • 12 баннеров для сайта юр. тематики

    $60

    В сумме требуется 12 баннеров, всё - статика. размер баннера 720 на 140 горизонтально ориентированные, (высота не принципиально 140, может разниться.) бюджет до 5 вмз за баннер обязательно исходники после оплаты ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание простого GIF или Flash-баннера

    Добрый день, фри-лансеры! Необходимо создать простейший GIF или Flash графический баннер (формат: 200x200 или 200x300) для размещения на сайте. Исходники есть: 5 фото. Срок - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Два баннера-заглушки.

    Нужно сделать два красивых баннера-заглушки в стиле сайта. Формат 780x90 и 200x300. По 70р за баннер.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать баннер

    И так ребята буду проводить акцию по созданию портфолио для начинающих актеров В банере нужно совместить две компании http://massovka.com.ua/ http://1tvs.com.ua/ Пример Агентство массовка.com.ua и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен баннер

    нужен баннер на сайт. Баннер должен вызывать желание перейти и попробовать виртуальную игру. Кто возьмется?

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 флеш баннера

    $10

    Здравствуйте! Есть 2 однотипных флеш баннера (один swf прилагаю, исходники предоставлю). Задача: сделать так, чтобы число, которое выводится в последнем кадре задавалось из отдельного файла (txt, xml, может еще ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад