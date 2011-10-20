Нужен баннер 468х60

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен25 заявок367 просмотров

Простенький gif, но красивый!!!

14 лет назад
lucky_felix
Феликс 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Android_Dev
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Всё выполнено в срок и качественно! В процессе работе прорабатывалась каждая мелочь. Постоянное взаимодействие по ходу выполнения даже с учетом небольшего задания. Всем рекомендую.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Android_Dev
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать баннер

    И так ребята буду проводить акцию по созданию портфолио для начинающих актеров В банере нужно совместить две компании http://massovka.com.ua/ http://1tvs.com.ua/ Пример Агентство массовка.com.ua и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен баннер

    нужен баннер на сайт. Баннер должен вызывать желание перейти и попробовать виртуальную игру. Кто возьмется?

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 флеш баннера

    $10

    Здравствуйте! Есть 2 однотипных флеш баннера (один swf прилагаю, исходники предоставлю). Задача: сделать так, чтобы число, которое выводится в последнем кадре задавалось из отдельного файла (txt, xml, может еще ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рекламный баннер для кофе-автомата

    Нужен банер для кофе-автомата. с рекламным продающим текстом, текст должен быть двух видов: 1. Просто продажа, текст такого типа: 100% арабика. натуральный кофе... и продающий текст. 2. Акция. Скидка до 25% ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Серия баннеров

    $100

    Здравствуйте! Требуется для начала сделать 10 флеш-баннеров. С меня размеры ширина 580х180 высота и оплата. С вас все остальное, идея, креативность и исполнение. Отбор претендента происходит после ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash баннер парфюмерной тематики

    Итак нужен флеш баннер парфюмерной тематики, размером ширина 512px высота 170px. В личку скидывается сайт на котором около 500 брендов и множество ароматов. Выбираем 10 приглянувшихся: 5 мужских, 5 женских. Что должно ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад