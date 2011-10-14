Статический баннер на тематику WoW

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок209 просмотров

Размеры:

Ширина 180

Высота 120

Более подробную инфу дам исполнителю.

Оплата после утверждения работы.

14 лет назад
Gilmart
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Выполнением работы доволен. Исполнителю удалось реализовать моё видение баннера, небольшие доделки были сделаны без проблем.
Сработались быстро. Четко и ясно поставил задачу, оплатил по факту. Эх... побольше бы таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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