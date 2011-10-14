Нужно сделать банер любого типа, лишь бы давал CTR не менее 20% Банер будет ссылаться на вот эту страницу http://yaruse.ru/about/show/id/18 Примерный текст в банере: Дёшево Квартиры --> по себестоимости --> ...
Статический баннер на тематику WoW
Размеры:
Ширина 180
Высота 120
Более подробную инфу дам исполнителю.
Оплата после утверждения работы.
Выбранный исполнитель
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