Баннер 468x60, 120x240 пикселей

Нарисовать несколько баннеров рекламирующих разные страницы сайта. Прикрепил несколько баннеров, которые нравятся. Надо чтобы лучше или хотябы не хуже. Баннеры должны быть красивые, чтобы на них хотелось нажать. В общем чтобы было так же ...