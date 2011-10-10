Необходимо создать линейку баннеров swf + gif популярных форматов, а так же сделать скрины полноразмерные мест на портале, где предлагается разместить рекламу. Ваше портфолио имеет значение!
Ресайз баннера (GIF)
Собственно есть баннер GIF размером 600х90 требуется изменить его размер на 728х80 без потери качества и читаемости. Пишем предложения.
Заявки фрилансеров
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