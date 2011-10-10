Ресайз баннера. Персонально для MegaBanner

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Завершен1 заявка111 просмотров

Сделать ресайз флеш-баннера.

14 лет назад
Lucky_Fox
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Ещё один заказ у Дениса. Выполнен раньше обещанного срока и всё так же качественно. Будем продолжать сотрудничество.
Очередной проект с Еленой. Приятное общение. Понятное техническое задание. Рад сотрудничать.

Заявки фрилансеров

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад