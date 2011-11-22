Flash/Gif баннер-растяжка 960*90

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен22 заявки285 просмотров

Привет.

Необходимо сделать анимированный баннер для ресурса полиграфической тематики.

Слоганы и сюжет в общих чертах есть, однако Ваше видение того и другого лишь приветствуется. В общем совету профессионала (графического дизайнера) буду только рад.

Баннер простой, скорее текстовый. Пару анимированных слоганов в красивом минималистическом оформлении.

Все подробности в личке.

От Вас необходимо, портфолио с аналогичными работами.

Цена и форма оплаты, по договоренности.

Пишите ;)

14 лет назад
DenisPrint
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

GusakYuriy
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Работу сделал лучше других. Результат понравился сразу. Приятен в общении и адекватен в оценке стоимости своей работы. Отличный исполнитель. Молодец. Спасибо!
Четкая задача, оплата вовремя. Вобщем все круто! Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
sem_noff
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

GusakYuriy
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
sem_noff
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад