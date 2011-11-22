Flash/Gif баннер-растяжка 960*90

Привет.

Необходимо сделать анимированный баннер для ресурса полиграфической тематики.

Слоганы и сюжет в общих чертах есть, однако Ваше видение того и другого лишь приветствуется. В общем совету профессионала (графического дизайнера) буду только рад.

Баннер простой, скорее текстовый. Пару анимированных слоганов в красивом минималистическом оформлении.

Все подробности в личке.

От Вас необходимо, портфолио с аналогичными работами.

Цена и форма оплаты, по договоренности.

Пишите ;)