Срочно нужен баннер для сайта mamapapa-vrn.com на родительскую тематику для обмена баннерами размер 400*400 пикселей
Flash/Gif баннер-растяжка 960*90
Привет.
Необходимо сделать анимированный баннер для ресурса полиграфической тематики.
Слоганы и сюжет в общих чертах есть, однако Ваше видение того и другого лишь приветствуется. В общем совету профессионала (графического дизайнера) буду только рад.
Баннер простой, скорее текстовый. Пару анимированных слоганов в красивом минималистическом оформлении.
Все подробности в личке.
От Вас необходимо, портфолио с аналогичными работами.
Цена и форма оплаты, по договоренности.
Пишите ;)
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