Разработка флеш баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок163 просмотра

Разработка Флеш баннеров от вас жду портфолио и контакты

14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
$30
1 день
Хороший исполнитель,хочу отметить след факторы исполнения проекта 1)качество работы на высшем уровне 2)чтение сроков 3)адекватность в общение 4)приятный ценовой диапазон P.s.Рекомендую всем данного исполнителя!!!!
Очень довольна сотрудничеством с Антоном. Всегда в сети, всегда на связи, даёт очень точные корректировки. Никаких нареканий, оплата моментальная - довольна сотрудничеством очень!

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать баннеры

    Необходимо сделать по одному баннеру следующих форматов: 468x60 100x100 120x60 160x60 400x40 120x60 160x600 100x200 240x400 728x90 300x250 НЕ ресайз одного банера. Каждый ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш баннер для ресторана

    $50

    Банер анимированный, смена 4 кадра. Формат swf Размер 320 x 100 пикселей Вес баннера до 50 кб (ограничение портала, для которого делается баннер) Это будет имиджевый баннер ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно сделать 5 баннеров

    $50

    Нужно сделать 5 баннеров для сайта дома отдыха, тематика баннеров: 1) общая информация о доме отдыха 2) Акции-скидки 3) пейнтбольный клуб 4) банкеты, корпоративы 5) бар, бильярд ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание баннера

    Необходимо создать три баннера. для сайта о рыбалке http://www.bosyakom.ru для сайта об охоте http://zhevelo.ru и баннер "Рекламное место сдается"

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать комплект баннеров

    Требуется нарисовать комплект разных баннеров для сайта по продаже купонов, анимированные. Направление - реклама самого сайта и его продаж. сайт 24bonus.ru (размеры баннеров 468*60 и 88*31 (2 штуки) 125*125. 150×150 100×100 600×90 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер для сайта с рассказами о путешествиях

    Нужно нарисовать 2 анимированных баннера 468x60 для сайта с отчетами о путешествиях. Баннеры должны быть рассчитаны как на читателей, так и на потенциальных авторов рассказов. Предпочтительная цветовая гамма - желтый, оранжевый, синий, зеленый.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание баннера 250х250

    Необходимо создать баннер размером 250х250 со сменивающимися кадрами или флеш, подробнее объясню при переписке. Тематика баннера о том, что существует определенный интернет-магазин. После создания баннера необходимо еще его разместить на сайте.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка web-баннера для сайта club-magnit.ru

    $50

    Формат баннера динамика ТЕМА баннера: Ключ к новым возможностям потребителя. Сюжет баннера (примерно): Изображение Ключа в замочной скважине. Когда Пользователь сайта наводит на изображение, то ключ поворачивается и появляется надпись «Открой ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад