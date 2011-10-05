2-флеш баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок229 просмотров

1- 240х320

2-468х60 пкс. не более 50 кб.

14 лет назад
postman984
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать 5 баннеров

    $50

    Нужно сделать 5 баннеров для сайта дома отдыха, тематика баннеров: 1) общая информация о доме отдыха 2) Акции-скидки 3) пейнтбольный клуб 4) банкеты, корпоративы 5) бар, бильярд ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание баннера

    Необходимо создать три баннера. для сайта о рыбалке http://www.bosyakom.ru для сайта об охоте http://zhevelo.ru и баннер "Рекламное место сдается"

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать комплект баннеров

    Требуется нарисовать комплект разных баннеров для сайта по продаже купонов, анимированные. Направление - реклама самого сайта и его продаж. сайт 24bonus.ru (размеры баннеров 468*60 и 88*31 (2 штуки) 125*125. 150×150 100×100 600×90 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер для сайта с рассказами о путешествиях

    Нужно нарисовать 2 анимированных баннера 468x60 для сайта с отчетами о путешествиях. Баннеры должны быть рассчитаны как на читателей, так и на потенциальных авторов рассказов. Предпочтительная цветовая гамма - желтый, оранжевый, синий, зеленый.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание баннера 250х250

    Необходимо создать баннер размером 250х250 со сменивающимися кадрами или флеш, подробнее объясню при переписке. Тематика баннера о том, что существует определенный интернет-магазин. После создания баннера необходимо еще его разместить на сайте.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка web-баннера для сайта club-magnit.ru

    $50

    Формат баннера динамика ТЕМА баннера: Ключ к новым возможностям потребителя. Сюжет баннера (примерно): Изображение Ключа в замочной скважине. Когда Пользователь сайта наводит на изображение, то ключ поворачивается и появляется надпись «Открой ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 15 gif баннеров разных размеров

    Необходимо сделать 15 баннеров, следующих размеров: 468x60, 240x400, 120x60, 300x250, 468x120, 240x340, 120x240, 100x100, 600x300, 150x150, 250x250, 300x80, 200x200, 240x120, 728x90 Требования к баннерам: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать баннер в 3-х разных размерах

    $20

    Нужно сделать срочно баннер в размерах 265х300, 200х300 и 200х200. Баннеры в gif или flash. Логотипы, тексты, описание и все материалы для баннеров есть, нужно все слить ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать баннер xbox

    Текст банера только для пользователей форума цена на xbox 360 Elite 120 gb прошивка Lt + 2.0 13999 руб. реальная цена 14760 кто с форума тот по 13999 и ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад