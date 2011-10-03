15 gif баннеров разных размеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт20 заявок226 просмотров

Необходимо сделать 15 баннеров, следующих размеров:

468x60, 240x400, 120x60, 300x250, 468x120, 240x340, 120x240, 100x100, 600x300, 150x150, 250x250, 300x80, 200x200, 240x120, 728x90

Требования к баннерам:

цветовая гамма не принципиальна, главное чтобы бросалась в глаза, но не раздражала.

Необходимо сделать любой один размер в 3-4 вариантах, после одобрения наиболее подходящего варианта, изготовить остальные размеры.

Просьба указывать стоимость всей работы.

14 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать баннер в 3-х разных размерах

    $20

    Нужно сделать срочно баннер в размерах 265х300, 200х300 и 200х200. Баннеры в gif или flash. Логотипы, тексты, описание и все материалы для баннеров есть, нужно все слить ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать баннер xbox

    Текст банера только для пользователей форума цена на xbox 360 Elite 120 gb прошивка Lt + 2.0 13999 руб. реальная цена 14760 кто с форума тот по 13999 и ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Красивый флеш баннер для фирмы натяжных потолков

    $50

    Нужно создать красивый кликабельный флеш-баннер формата swf 270х100 для сайта www.luxpotolok.ru фотки не обязательно брать с сайта, главное что нужно подчеркнуть - низкие цены на установку потолков и скидки. баннер должен быть, несмотря на ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рекламный баннер

    Требуется разработать рекламный баннер, не флеш. Размер 728х90, Текст на украинской языке - (предоставлю), вес до 40 Кб

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать флеш баннер

    Здравствуйте! Требования к баннеру: размер 900х90 px, до 80 kb. Баннер нужен такой: Создаете во флеше документ размером 900х90 px, далее уже внутри документа нарисовать прямоугольник размером ...

    HTML
    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать Flash-баннер

    Необходимо разработать качественный Flash-баннер для сайта. Обязательно: опыт работы с Flash более 5 лет, хорошее знание Action Script. Техническое Задание с раскадровкой готово. Оплата: Яндекс (по договоренности) ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер для сайта

    Посчитайте сколько будет стоить флеш-банер для сайта. Задание: 1) банер из 5 картинок. плавное появление каждой+на каждой дополнительно появляются еще 3 маленьких внизу и текст. Процесс прокрутки банера отображается точками ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать несколько простых баннеров

    Пример баннера - http://www.n-store.ru/ Нужно будет взять картинку моего продукта и вставить вместо телефона. + изменить надпись и еще пару деталей. Будет 5-6 таких заданий. Аська 354-135-216

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад