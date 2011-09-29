Нарисовать несколько простых баннеров

Необходимо сделать баннер для конструктора наклеек, раздела http://www.nakley.me/catalog/18/ . В беннере нужно анимационно крутить (наглядно показывать) как происходит работа в конструкторе от выбора телефона, выбора дизайна и нажатие кнопки вкорзину. Нужно следать, что ...