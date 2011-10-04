Необходимо сделать баннер для конструктора наклеек, раздела http://www.nakley.me/catalog/18/ . В беннере нужно анимационно крутить (наглядно показывать) как происходит работа в конструкторе от выбора телефона, выбора дизайна и нажатие кнопки вкорзину. Нужно следать, что ...
Flash баннер
нужно сделать примерно тоже самое
для этого сайта http://st-sz.ru/
т.е. немного заточить под стиль сайта баннер и использовать нашу контактную информацию
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