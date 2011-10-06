Комплект баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен27 заявок311 просмотров

Требуется нарисовать комплект баннеров для интернет-магазина бытовой техники, как статические, так и анимированные. Направление - реклама самого магазина, чтобы сделать его узнаваемым. Сайт: btmax.com.ua

-------

В заявках указывайте сроки исполнения и стоимость услуг.

-------

Схема сотрудничества:

- нарисовали

- показали

- нравится / не нравится

- внесение поправок Заказчика до момента "То, что нужно!"

Оплата по договорённости с Исполнителем после сдачи проекта, возможна частичная предоплата.

14 лет назад
Lucky_Fox
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранные исполнители

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Быстро и точно выполнил поставленную задачу, учёл все пожелания. Без проблем принимает все комментарии к работе и вносит коррективы. Обязательно продолжим сотрудничество.
Елена отличный заказчик. Четкое задание. Постоянно онлайн, сопровождение по всему проекту. Своевременная оплата за выполненную работу. Позитивное общение. Буду рад сотрудничать с Еленой в будущем.
Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена оперативно и качественно. Все пожелания были учтены, баннеры получились именно такими, какие нужны. Обязательно буду обращаться ещё.
Четко поставленная задача, оперативное согласование, своевременная оплата. Сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннеры для игры z-war.com

    $100

    Необходимо придумать сценарий и сделать флеш баннеры для игры http://z-war.com размером 240х400 и весом 40-45 кБ затем необходимо будет сделать несколько ресайзов

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать флеш-баннер

    Нужен специалист по флеш технологиям для постоянного сотрудничества. Первое задание: нарисовать ролик по образу и подобию этого, но на нашу тематику. http://rs.mail.ru/b13753277.swf В случае успешного сотрудничества без работы ...

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать несколько баннеров.

    Добрый день. Необходимо сделать 3-4 баннера разных размеров (по 2 варианта каждого размера). Для интернет магазина http://shop.premium-climate.com/ Хочеться что-то в стиле банеров promodo или sokol.ua (можно посмотреть у них на ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Резиновый Flash Banner

    $20

    Необходимо создание резинового FLASH баннера размером высотой 80 пикселов и шириной 100%

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Проект для Посох Стаса (kadeto)

    Необходимо сделать 2 баннера. Тз я тебе отправляла!Основывайся на наши старые работы. Микрозаймы 240*400 Каско 468*60 по старому тз,с кнопочкой "оформить заявку" или "отправить заявку" все делали обсужу по ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Проект для Петюшкина Алексея (alpet)

    Необходимо сделать 5 баннеров Тз я тебе отправляла!Основывайся на наши старые работы. Кредитные карты- 468*60 Потребительский кредит-600*90 234*60 Ипотека- 120*600 600*90 по старому тз,с кнопочкой "оформить заявку" или "отправить ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доделать баннер

    $10

    Необходимо доделать баннер. Слой панорама сделать рисованным контуром в черно-белом одной картинкой плавно пересекающимися одна в другую (город-поезд-нефтяные вышки-хим.предприятие). Пример - файл sample.jpg

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад