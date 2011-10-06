Необходимо придумать сценарий и сделать флеш баннеры для игры http://z-war.com размером 240х400 и весом 40-45 кБ затем необходимо будет сделать несколько ресайзов
Комплект баннеров
Требуется нарисовать комплект баннеров для интернет-магазина бытовой техники, как статические, так и анимированные. Направление - реклама самого магазина, чтобы сделать его узнаваемым. Сайт: btmax.com.ua
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В заявках указывайте сроки исполнения и стоимость услуг.
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Схема сотрудничества:
- нарисовали
- показали
- нравится / не нравится
- внесение поправок Заказчика до момента "То, что нужно!"
Оплата по договорённости с Исполнителем после сдачи проекта, возможна частичная предоплата.
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