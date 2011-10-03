Проект для Посох Стаса (kadeto)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка120 просмотров

Необходимо сделать 2 баннера.

Тз я тебе отправляла!Основывайся на наши старые работы.

Микрозаймы 240*400

Каско 468*60

по старому тз,с кнопочкой "оформить заявку" или "отправить заявку"

все делали обсужу по icq,в рабочее время!

14 лет назад
annet-leads
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Заказала еще несколько баннеров у Стаса! как всегда осталась довольна! =) Отличный подход и быстрое выполнение заказа! Обязательно обращусь к Стасу)
Все хорошо. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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