Создание баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен20 заявок254 просмотра

Нужен баннер размером 227 на 207 пикселей.

Аннимировать просто лого плюс высвечивается 3 слова и все.

Срочно. Оплата 5-10 у.е.

14 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

red123
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель! Оперативно и классно!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, все материалы предоставил! Оплатил немедленно! Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

red123
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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