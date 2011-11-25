Требуется баннер игровой тематической направленности для сайта 4-game.ru Баннер должен быть "нейтральным" по содержанию, чтобы его можно было разместить как на самом сайте, так и на других ресурсах в качествен рекламы. По оформлению предпочтительно ...
Баннер 468х60 и др.
В данный момент необходим баннер 468х60. Рекламируемый сайт http://popps.ru/ . Есть постоянная потребность в изготовлении баннеров разных форматов. Прежде всего интересует качество. Просьба писать с приблизительными ценами и сроками.
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