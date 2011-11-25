Баннер 468х60 и др.

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Завершен29 заявок377 просмотров

В данный момент необходим баннер 468х60. Рекламируемый сайт http://popps.ru/ . Есть постоянная потребность в изготовлении баннеров разных форматов. Прежде всего интересует качество. Просьба писать с приблизительными ценами и сроками.

13 лет назад
interdezzz
Виктор 
54 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 лет назад
$12
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Все уточнения и правки сделаны оперативно. Более, чем доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Четкое ТЗ, быстрая оплата. Буду рад продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 лет назад

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