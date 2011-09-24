JavaScript для баннера

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Закрыт1 заявка150 просмотров

Нужен скрипт для всплывающего popup html-баннера.

Требования.

- javascript + jquery если необходимо

- html-код баннера - в отдельном файле на сервере (не скрипт, а то что он отображает)

- параметры:

* показывается одному пользователю не чаще 1 раз в 15 дней

* показывается только тем посетителям, у которых есть профиль в фейсбуке

* прказывается только при закрытии страницы или уходе со страницы

Пример баннера - прилагается.

Сообщайте плз сроки и стоимость.

HTMLJavaScriptjQuery
14 лет назад
timden
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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