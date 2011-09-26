Баннер 455x150
Баннер-анонс для журнала.
Нужен анимационный баннер анонсирующий скорый запуск журнала. Формат баннера можно посмотреть на главной странице РЖД (rzd.ru) в нижней части страницы есть два не больших баннера. Вот такого размера. Нужно простенько, но со вкусом. Должен мелькнуть логотип и несколько текстовок. Текстовки короткие. Логотип в векторе и текст смогу дать комплектом завтра.
Готов рассмотреть предложения. Можно сразу показывать пример эффекта с которым будут сменять друг-друга текстовки.
Сайт golden-guide.ru
Там пока медиа-кит. Есть лого.
Спасибо за внимание.
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