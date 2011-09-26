Баннер-анонс для журнала.

Нужен анимационный баннер анонсирующий скорый запуск журнала. Формат баннера можно посмотреть на главной странице РЖД (rzd.ru) в нижней части страницы есть два не больших баннера. Вот такого размера. Нужно простенько, но со вкусом. Должен мелькнуть логотип и несколько текстовок. Текстовки короткие. Логотип в векторе и текст смогу дать комплектом завтра.

Готов рассмотреть предложения. Можно сразу показывать пример эффекта с которым будут сменять друг-друга текстовки.

Сайт golden-guide.ru

Там пока медиа-кит. Есть лого.

Спасибо за внимание.