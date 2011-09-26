Создание баннеров для интернет-магазина

Требуется специалист для долгосрочного сотрудничества, по созданию статичных баннеров для интернет-магазина.

Размер баннера: 278х179 px

В приложении пример баннеров которые сейчас у нас на сайте, работы нужны такого же уровня.

Оплата: 150 руб \ баннер

Жду ваших предложений.