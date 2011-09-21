Нужно 2 флеш баннера

Итак, нам нужно подготовить 2 банера (см. в приложении картинку):

468*60 + 240*120

Рекламировать на баннерах мы будем медиаплееры Конус: http://konoos.ru/catalog/mediaplayers/

В приложении брендбук, баннеры должны ему соответствовать.

Оба баннера будут размещены на сайте одновременно, поэтому они должны быть выполнены в одной стилистике. И они должны соответствовать стилистике сайта, на котором будут размещены - http://rutracker.org/forum/

При этом баннер №1 (468х60) будет вести на страничку конкурса (пока она не создана, но в ближайшее время появится на сайте http://konoos.ru/). Этот баннер должен быть ярким, привлекательным, цепляющим внимание.

Банер №2 (240х120) будет вести на страничку http://digital.dostavka.ru/multimedia-pleery/konoo... и побуждающим к покупке.

Каждый баннер содержит по 3 карда.

ПОДРОБНЕЕ

Итак, нам нужно 1 банер отредактировать и один сделать с 0.

Банер с 0:

Размеры: 240х120

Первый кадр:

появляется наш логотип, шевелит глазами, надпись Заведи всеядного питомца

Второй кадр:

Изображение плеера и надпись выиграй HD плеер

Третий кадр:

наш лого подмигивает и надпись Приз Каждому!

Второй баннер в приложении. Комментарии по нему пришлю чуть позже, но оба должны быть в этой стилистике.

К сожалению не могу предложить большую цену, поэтому просьба не загибать. Пишите цены за 2 баннера. Срок - несколько дней. Первый вариант баннера с 0 нужен завтра вечером