Нужно 2 флеш баннера

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт2 заявки286 просмотров

Итак, нам нужно подготовить 2 банера (см. в приложении картинку):

468*60 + 240*120

Рекламировать на баннерах мы будем медиаплееры Конус: http://konoos.ru/catalog/mediaplayers/

В приложении брендбук, баннеры должны ему соответствовать.

Оба баннера будут размещены на сайте одновременно, поэтому они должны быть выполнены в одной стилистике. И они должны соответствовать стилистике сайта, на котором будут размещены - http://rutracker.org/forum/

При этом баннер №1 (468х60) будет вести на страничку конкурса (пока она не создана, но в ближайшее время появится на сайте http://konoos.ru/). Этот баннер должен быть ярким, привлекательным, цепляющим внимание.

Банер №2 (240х120) будет вести на страничку http://digital.dostavka.ru/multimedia-pleery/konoo... и побуждающим к покупке.

Каждый баннер содержит по 3 карда.

ПОДРОБНЕЕ

Итак, нам нужно 1 банер отредактировать и один сделать с 0.

Банер с 0:

Размеры: 240х120

Первый кадр:

появляется наш логотип, шевелит глазами, надпись Заведи всеядного питомца

Второй кадр:

Изображение плеера и надпись выиграй HD плеер

Третий кадр:

наш лого подмигивает и надпись Приз Каждому!

Второй баннер в приложении. Комментарии по нему пришлю чуть позже, но оба должны быть в этой стилистике.

К сожалению не могу предложить большую цену, поэтому просьба не загибать. Пишите цены за 2 баннера. Срок - несколько дней. Первый вариант баннера с 0 нужен завтра вечером

14 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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