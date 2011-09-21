Статичный баннер 468x60

У меня есть сейчас заказ на 4 баннера ФОРМАТ гиф,анимированный до 1 мбг!. 4 тематики-КАСКО, ОСАГО ,МИКРОЗАЙМЫ, АВТОКРЕДИТЫ. четкого тз у меня нет,к сожалению! Нижу предоставляю ссылку на файл в котором подобраны ...