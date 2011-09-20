Нужен рекламный баннер во флеше. наподобие того что во вложении . требования к баннеру

http://company.farpost.ru/advertising/requirements/

фото для баннера в архиве

текст для баннера

Оригинальный тюнинг и диски из Японии для Land Cruiser 200, Prado 150, LX 570, RX 270/350/450h

дешевле чем в салонах на 20%-40%

Wald Artisan Elford MzSpeed Branew Jaos MidWest и др.