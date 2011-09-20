Нужен рекламный баннер во флеше

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт18 заявок339 просмотров

Нужен рекламный баннер во флеше. наподобие того что во вложении . требования к баннеру

http://company.farpost.ru/advertising/requirements/

фото для баннера в архиве

текст для баннера

Оригинальный тюнинг и диски из Японии для Land Cruiser 200, Prado 150, LX 570, RX 270/350/450h

дешевле чем в салонах на 20%-40%

Wald Artisan Elford MzSpeed Branew Jaos MidWest и др.

14 лет назад
galinka_tolmach
Галина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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