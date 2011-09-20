1-й баннер 240х400 2-й баннер 200х300 Есть ТЗ в виде 4 слайдов в PDF. Возможны 2 варианта исполнения: - креативный - некреативный. Креативный включает в себя Вашу работу по ...
Нарисовать баннер
Здравствуйте.
Необходимо нарисовать баннер размерами 220 на 90 px (горизонтальный прямоугольник)
На баннере должны быть элементы с сайта и текст. (текст сообщается выбранному исполнителю)
Оплате 200 WebMoney по факту. WMR
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужна серия баннеров в одном стиле, с одним и тем же содержимым размерами: 220x400, 515х120 950x90 Баннер интернет-магазина по торговле разным оборудованием. Должна быть скриптовая анимация, длительность - ...Баннеры16 заявокЗакрыт14 лет назад
Тз в приложении. Кратко: swf 100*640 для телевиденияЗакрыт14 лет назад
Требуется создать тематический стандартный баннер (468*60), исходя из общего дизайна сайта и нашей идеи. Flash или gif (предпочтительно флэш). Вес не более 20 килобайт, версия flash желательно 5 или 6Баннеры18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Сайтик osoto.org для него нужен баннер размером на 480х60 gif или jpg все равно.Завершен14 лет назад
- $15
Нужно изготовить 3 gif- баннера Размер: 468x60 Вес: до 15 Кб Крупно текстовая строка по центру и анимированное обрамление, для кликабельности на всех баннерах текст один, а обрамление должно быть разным. ...Завершен14 лет назад
- $50
Сделать банеры для сайтаЗавершен14 лет назад
Нужен баннер 468х60 (гиф). Должна быть трансляция текста "Большой Форум Липецка" (беза кавычек), а далее появление логотипа (в файле). Фон самого баннера, а так эффекты на вкус дизайнера. Цена: 600 рублей.Баннеры19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Создать баннер подобный http://vsexshop.ru/images/240x200_eg_2.swf?32 в формате гиф и размер 100х100Баннеры12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Создать по данному подобию http://vsexshop.ru/images/600_3.swf гиф баннер с указанными размерамиБаннеры7 заявокЗакрыт14 лет назад