Есть баннер в формате jpg (PSD имеется). Нужно сделать Flash SWF такого же размера (500*200). Основные моменты баннера. 1) плавающий дельфин. 2) дельфин моргает. 3) появляется текст ...
Анимированный баннер
Нуждаюсь в изготовлении анимированного баннера.
ICQ 596870988
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