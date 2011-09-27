Оживить баннер для терминалов Qiwi. Нужен SWF

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок246 просмотров

Есть баннер в формате jpg (PSD имеется). Нужно сделать Flash SWF такого же размера (500*200).

Основные моменты баннера.

1) плавающий дельфин.

2) дельфин моргает.

3) появляется текст "Покупай билеты тут".

4) появляется текст "Дельфинарий Немо"

Требования киви можно почитать тут

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5K7vj71wlL6NzA2ZDBmOGItNWY0NS00ZDk2LWI1YzktOTc3ODQxYzA3MjI5&hl=ru

Срок: до 27-го числа должно быть готово и оплачено

14 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель, сделал всё четко и в сроки
Было очень приятно сотрудничать с Дмитрием. Все было четко сопоставлено и оплачено во время! Perfecto Web рекомендует!

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PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

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