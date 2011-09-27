Итак, нам нужно подготовить 2 банера (см. в приложении картинку): 468*60 + 240*120 Рекламировать на баннерах мы будем медиаплееры Конус: http://konoos.ru/catalog/mediaplayers/ В приложении брендбук, баннеры должны ему соответствовать. Оба баннера будут ...
Оживить баннер для терминалов Qiwi. Нужен SWF
Есть баннер в формате jpg (PSD имеется). Нужно сделать Flash SWF такого же размера (500*200).
Основные моменты баннера.
1) плавающий дельфин.
2) дельфин моргает.
3) появляется текст "Покупай билеты тут".
4) появляется текст "Дельфинарий Немо"
Требования киви можно почитать тут
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5K7vj71wlL6NzA2ZDBmOGItNWY0NS00ZDk2LWI1YzktOTc3ODQxYzA3MjI5&hl=ru
Срок: до 27-го числа должно быть готово и оплачено
Выбранный исполнитель
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