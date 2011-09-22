Меняющиеся картинки во flash

Итак, нам нужно подготовить 2 банера (см. в приложении картинку): 468*60 + 240*120 Рекламировать на баннерах мы будем медиаплееры Конус: http://konoos.ru/catalog/mediaplayers/ В приложении брендбук, баннеры должны ему соответствовать. Оба баннера будут ...