Добрый день, необходимо во flash сделать баннер со сменяющими друг друга девятью картинками - без всякого эффекта переходов - просто смена картинок. При загрузке страницы и через каждые 30 секунд должна начинать запускаться ...
Создать флеш-баннер
Два кадра с красивыми эффектами
1. Логотип, под ним месседж
2. Картинка, под ней месседж
размер до 100 кб
логотип, картинки и корпоративный шрифт предоставлю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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