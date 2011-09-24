Приватный проект для Нарыкова Ирина (Artarina)

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Завершен2 заявки134 просмотра

Требуется изготовить большой баннер на главную страницу сайта.

14 лет назад
Crossfire1983
Александр 
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Все как всегда СУПЕР!! Очень быстро, очень красиво, всё чётко в тему!! Продолжаем сотрудничество.
Очень рада продолжению нашего сотрудничества, прекрасный заказчик, стопроцентное понимание и надежность)))

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
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Была
8 лет назад
14 лет назад

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