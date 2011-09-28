Сделать 2 баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок219 просмотров

Необходимо создать баннеры по двум тематикам и двух форматов.

Тематика: каско баннер 240*400 и на микрозаймы 120*600

Формат баннеров гиф,анимированные.

Все особенности баннеров и мои пожелания я буду скидывать всем дизайнерам на почтовый ящик.

Цена работы договорная,возможно длительное сотрудничество.

14 лет назад
annet-leads
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Работа с Антоном оставила только положительное впечатление! С начала нашего общения была уверена, что мой заказ будет выполнен качественно, быстро и профессионально! Так и получилось!Я осталась довольна результатами! По итогам нашего сотрудничества могу быть уверена,что при необходимости первым делом я обращусь к Антону!=) Рекомендую всем поработать и проверить это на личном примере)
Анна - потрясающий заказчик! Очень приятный в общении, пунктуальный и ответственный человек. Оплата была произведена незамедлительно, ни на одном этапе работы не возникло даже намека на проблему. Рекомендую всем и сам буду весьма рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поправить флеш баннер

    Нужно трансформировать баннер в новый размер и поменять в нем цены. Подробнее в личку. Задание срочное, связаться сможете по icq 484 664 092

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер для каталога предприятий

    $10

    Добрый день меня интересует разработка нескольких (одинаковых) баннеров, только разных величин + дубль на Укр, Рус языках. 1. 728*90 2. 600*100 Тематика - Каталог предприятий. Формат swr Интересует ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер-анонс для журнала.

    Нужен анимационный баннер анонсирующий скорый запуск журнала. Формат баннера можно посмотреть на главной странице РЖД (rzd.ru) в нижней части страницы есть два не больших баннера. Вот такого размера. Нужно простенько, но со вкусом. Должен мелькнуть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание баннеров для интернет-магазина

    Требуется специалист для долгосрочного сотрудничества, по созданию статичных баннеров для интернет-магазина. Размер баннера: 278х179 px В приложении пример баннеров которые сейчас у нас на сайте, работы нужны такого же ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужны пиктограммы зимних видов спорта

    $50

    Нужны пиктограммы зимних видов спорта - растр, фотошоп, размеры 10смХ10см, разрешение 300pi Виды спорта (20) и базу для пиктограмм можно взять с официального сайта - http://sochi2014.com/games/sport/

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать рекламный баннер

    $50

    Необходимо создать рекламный баннер 468 х 60, по тематике сайта – http://www.rerayt.net/ Жду предложений по оформлению и цене, лучше в личку.

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать флеш-баннер

    Два кадра с красивыми эффектами 1. Логотип, под ним месседж 2. Картинка, под ней месседж размер до 100 кб логотип, картинки и корпоративный шрифт ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Меняющиеся картинки во flash

    $5

    Добрый день, необходимо во flash сделать баннер со сменяющими друг друга девятью картинками - без всякого эффекта переходов - просто смена картинок. При загрузке страницы и через каждые 30 секунд должна начинать запускаться ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад