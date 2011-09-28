Нужно трансформировать баннер в новый размер и поменять в нем цены. Подробнее в личку. Задание срочное, связаться сможете по icq 484 664 092
Сделать 2 баннера
Необходимо создать баннеры по двум тематикам и двух форматов.
Тематика: каско баннер 240*400 и на микрозаймы 120*600
Формат баннеров гиф,анимированные.
Все особенности баннеров и мои пожелания я буду скидывать всем дизайнерам на почтовый ящик.
Цена работы договорная,возможно длительное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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