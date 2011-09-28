Сделать 2 баннера

Работа с Антоном оставила только положительное впечатление! С начала нашего общения была уверена, что мой заказ будет выполнен качественно, быстро и профессионально! Так и получилось!Я осталась довольна результатами! По итогам нашего сотрудничества могу быть уверена,что при необходимости первым делом я обращусь к Антону!=) Рекомендую всем поработать и проверить это на личном примере)