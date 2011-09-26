Поправить флеш баннер

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Завершен3 заявки159 просмотров

Нужно трансформировать баннер в новый размер и поменять в нем цены.

Подробнее в личку. Задание срочное, связаться сможете по icq 484 664 092

14 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web-lan
Алекс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Четко поставленные задачи, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

web-lan
Алекс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад

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