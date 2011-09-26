Поправить флеш баннер

Нужен анимационный баннер анонсирующий скорый запуск журнала. Формат баннера можно посмотреть на главной странице РЖД (rzd.ru) в нижней части страницы есть два не больших баннера. Вот такого размера. Нужно простенько, но со вкусом. Должен мелькнуть ...