Боржоми. Тизер для фейса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки162 просмотра

Необходимо сделать афигенный тизер для facebook'a, проявить собственную фантазию, сделать его завлекающим, побуждающим нажать на него.

Параметры 100х70

Выполнить срочно, 2 дня.

14 лет назад
RBooze
Руслан 
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

GoodPoint
Гудпоинт 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа! То что надо, главное объяснять много не надо, сами знают даже как лучше сделать!;) Спасибо, буду обращаться!

Заявки фрилансеров

GoodPoint
Гудпоинт 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад

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