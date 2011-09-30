Яркий, сочный баннер

Необходимо сделать баннер. Задача баннера - чтобы люди щелкали по нему и оставляли свой майл на странице http://www.avtovodila.ru/?menu=film﻿ ﻿для того, чтобы когда фильм был готов им было отправлено сообщение.

Баннер будет размещен слева "Видео уроки по вождению" (вместо картинки).

Нужен очень красочный баннер, который заинтригует посетителя и простимулирует его оставить емайл. ﻿Буду придираться. Желательно использовать в баннере слова, которые часто идут в трейлерах фильма, "в этом году" "скоро" и так далее...

Размеры 200 на 300. Технических ограничений нет, т.к. баннер будет размещаться на моем сайте. Ссылка должна быть на http://www.avtovodila.ru/?menu=film﻿

ps/ сколько предложений, и у всех такое портфолио и рейтинг...

как выбрать?