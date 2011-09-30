Необходимо сделать афигенный тизер для facebook'a, проявить собственную фантазию, сделать его завлекающим, побуждающим нажать на него. Параметры 100х70 Выполнить срочно, 2 дня.
Яркий, сочный баннер
Необходимо сделать баннер. Задача баннера - чтобы люди щелкали по нему и оставляли свой майл на странице http://www.avtovodila.ru/?menu=film для того, чтобы когда фильм был готов им было отправлено сообщение.
Баннер будет размещен слева "Видео уроки по вождению" (вместо картинки).
Нужен очень красочный баннер, который заинтригует посетителя и простимулирует его оставить емайл. Буду придираться. Желательно использовать в баннере слова, которые часто идут в трейлерах фильма, "в этом году" "скоро" и так далее...
Размеры 200 на 300. Технических ограничений нет, т.к. баннер будет размещаться на моем сайте. Ссылка должна быть на http://www.avtovodila.ru/?menu=film
ps/ сколько предложений, и у всех такое портфолио и рейтинг...
как выбрать?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать баннеры по двум тематикам и двух форматов. Тематика: каско баннер 240*400 и на микрозаймы 120*600 Формат баннеров гиф,анимированные. Все особенности баннеров и мои пожелания я буду скидывать всем ...Завершен14 лет назад
Нужно трансформировать баннер в новый размер и поменять в нем цены. Подробнее в личку. Задание срочное, связаться сможете по icq 484 664 092Завершен14 лет назад
- $10
Добрый день меня интересует разработка нескольких (одинаковых) баннеров, только разных величин + дубль на Укр, Рус языках. 1. 728*90 2. 600*100 Тематика - Каталог предприятий. Формат swr Интересует ...Завершен14 лет назад
Нужен анимационный баннер анонсирующий скорый запуск журнала. Формат баннера можно посмотреть на главной странице РЖД (rzd.ru) в нижней части страницы есть два не больших баннера. Вот такого размера. Нужно простенько, но со вкусом. Должен мелькнуть ...Завершен14 лет назад
- $15
Баннер 455x150Баннеры9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист для долгосрочного сотрудничества, по созданию статичных баннеров для интернет-магазина. Размер баннера: 278х179 px В приложении пример баннеров которые сейчас у нас на сайте, работы нужны такого же ...Баннеры2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Нужны пиктограммы зимних видов спорта - растр, фотошоп, размеры 10смХ10см, разрешение 300pi Виды спорта (20) и базу для пиктограмм можно взять с официального сайта - http://sochi2014.com/games/sport/Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо создать рекламный баннер 468 х 60, по тематике сайта – http://www.rerayt.net/ Жду предложений по оформлению и цене, лучше в личку.Баннеры10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется изготовить большой баннер на главную страницу сайта.Завершен14 лет назад