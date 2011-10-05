Баннер 468х60

Требуется баннер игровой тематической направленности для сайта 4-game.ru

Баннер должен быть "нейтральным" по содержанию, чтобы его можно было разместить как на самом сайте, так и на других ресурсах в качествен рекламы. По оформлению предпочтительно выдержать в стилистике самого сайта. Предпочтительно чтобы была анимация, простенько но со вкусом. Ну думайте, в конце концов не я же дизайнер. Прием работы по принцыпу - "мне понравилось". необходимо чтобы были исходники флеша.

Рассчет через фрилансер либо вебмани по факту выполнения задания.