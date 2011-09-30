Разработка Flash баннера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок198 просмотров

Требуется создание Flash баннера размером высотой 80 пикселов и шириной 100%

Баннер должен быть разделённым на 3 зоны (кнопки) таким образом, чтобы эти три зоны изменялись пропорционально ширине окна браузера.

14 лет назад
ankbk
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Очень хороший специалист, выполнил всё как и требовалось и даже больше, очень понравилось, будем еще работать!
Хорошая постановка задачи, планомерная работа без лишней суеты, оперативное решение текущих вопросов, с оплатой без проблем. Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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