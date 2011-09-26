Необходимо создать баннер, который видно во время просмотра видео-ролика. Тематика: Анонс концерта популярной русской группы.

Формат.swf

Вес файла до 50 Кб

Размер файла 720×60

Длительность баннера

не более 30 сек

Дополнительные требования:

SWF оверлей:

Пример оверлея (исходный код .fla)

Первый кадр пустой, в нём пишем flash.system.Security.allowDomain("*"); (Если в первом кадре очень нужны объекты, то они должны быть полностью равны по размерам области публикации или меньше нее. Но лучше постараться без них обойтись.)

В первом кадре должна быть ссылка с названием linkto — это Movie Clip, а не Button.

Кнопку закрытия называем close — это Button. Должна располагаться слоем выше чем ссылка.

Никаких событий на эти два объекта не вешаем.

Последний кадр пустой, в нём пишем stop();

Все компилируем под 9-ю версию плеера Action Script 3. В настройках публикации Access local files only

Цена: 500 руб.