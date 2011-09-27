Баннеры "Дома из бруса" – 6 шт.

Нужны простые гиф баннер 4-6 кадра, с задержкой 0,5-1сек. Текст + картинка.

ТЕКСТ

Дома из бруса / Под ключ

при этом текст нужно чередовать или микшировать

РАЗМЕРЫ, КОЛИЧЕСТВО

468*60, 120*600, 150*150, 728*90, 168*252, 600*90 по одному баннеру каждого размера.

ТРЕБОВАНИЯ

Объем файла баннеров 168х252, 150x150, 468х60 не должен превышать 28Kb, для баннеров 120х600, 240x400, 600х90, 728х90 – до 48 Kb.

Не принимаются моргающие или монотонно изменяющиеся баннеры, которые своим присутствием на страницах сайтов могут раздражать посетителей.

Баннеры не должны быть простым ресайзом!

РЕАЛИЗАЦИЯ

Отображение на одном баннере максимально количества проектов домов, справа на каждом проекте нужно в выноске указать цену. Выноска типа многоконечной звезды и шрифт красного цвета.

ЦЕНА

до 4$ за шт