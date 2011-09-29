Дизайн однотипных баннеров (4+4 шт.)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки166 просмотров

Дизайн однотипных баннеров 4+4 шт

ТЗ - http://dl.dropbox.com/u/1008628/TZ/TZEP-bann.rtf

14 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Svarupa
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Работа сделана оперативно и качественно, все изменения и пожелания были быстро внесены. Рекомендую!
Приятно работать. Четко излагает мысли. Быстрая, своевременная оплата. Надеюсь получится еще по-сотрудничать...

Заявки фрилансеров

Svarupa
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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